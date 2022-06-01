احتفال تاريخى 4 أيام.. كل ما تريد معرفته عن اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

تبدأ غدا الخميس احتفالات اليوبيل البلاتينى لتكريم مسيرة الملكة إليزابيث التاريخية، حيث يتم الاحتفال من 2 - 5 يونيو لأول مرة باليوبيل البلاتيني لأحد الملوك في التاريخ البريطاني من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقى فى القصور الملكة وأيضا فى الشوارع.

الخميس 2 يونيو: قوات اللون

وتنطلق احتفالات اليوبيل الخميس مع استعراض لـ"قوات اللون" ، وهو الاحتفال العام السنوي بعيد ميلاد الملكة اليزابيث. وسيشارك أكثر من 1500 عسكري و 350 حصانًا في عرض رائع عبر لندن.

وبعد وصولهم إلى قصر باكنجهام ، ستجتمع العائلة المالكة على شرفة القصر لمشاهدة استعراض جوي من قبل القوات الجوية الملكية.

الجمعة 3 يونيو: خدمة عيد الشكر

سيجتمع العديد من أفراد العائلة المالكة لخدمة عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس.

السبت 4 يونيو: ديربي في إبسوم داونز

على رأس أحداث اليوبيل، يصادف يوم السبت أيضًا عيد ميلاد ابنة ميجان والأمير هاري.

وتشتهر الملكة إليزابيث بحبها للخيول ، لذا فليس من المستغرب أن يكون حدث السباق جزءًا من خط سير رحلة اليوبيل البلاتيني. سيرى المواطنون أفراد العائلة المالكة وهو يرتدون ملابس يوم السباق. ويوم الإثنين ، أُعلن أن الملكة إليزابيث سيكون لها حصان يركض في ديربي داي في إبسوم داونز.

حفل موسيقى في القصر

سيغنى فى هذا اليوم مطربون مشهورون كديانا روس وكوين وآدم لامبرت وأليسيا كيز في حفل بي بي سي "بلاتينيوم أت ذا بالاس" من قصر باكنجهام، كما سيشهد الحفل عروض استعراضية أخرى.

الأحد 5 يونيو: غداء اليوبيل الكبير

سيحضر الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، غداء اليوبيل الكبير في لندن يوم الأحد. ستقام أحداث مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

مسابقة اليوبيل البلاتيني

ستختتم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمسابقة اليوبيل البلاتيني ، وهي موكب في شوارع لندن سيعرض لحظات أيقونية من عهد الملكة بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تغير المجتمع على مدار السبعين عامًا الماضية.

ويشارك في المسابقة حوالي 10000 شخص، بما في ذلك 2750 عسكريًا وأكثر من 6000 متطوع وفناني الأداء والعاملين الرئيسيين و 2500 عضو من عامة الناس.