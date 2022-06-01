اجتماع ثلاثى غدا لبحث تنفيذ مشروعات الشراكة المصرية الأردنية الإماراتية

كتب: أحمد جمعة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالي، إن اجتماعا أردنيا مصريا إماراتيا سيعقد غدا، الخميس؛ لوضع آليَّة واضحة لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

ووافق مجلس الوزراء الأردنى الأربعاء - نقلته وسائل إعلام أردنية - على مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة لتنمية اقتصاديَّة مستدامة، التي وُقِّعت بين مصر والأردن والإمارات، مطلع الأسبوع الحالي في أبو ظبي، بحضور رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، الشّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرِّئاسة في دولة الإمارات.

وقدَّم الشَّمالي إيجازاً لمجلس الوزراء الأردنى حول المبادرة وأهميَّتها والأهداف المرجوَّة منها، مشيراً إلى أنَّها تأتي استجابة لمخرجات لقاء القمَّة، الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيس، الملك عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردنى، المبادرة تؤسِّس لتعاونٍ غير مسبوق لتحقيق التَّكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خصوصاً الصِّناعيَّة منها، مبيِّناً أنَّها جاءت في توقيت ممتاز في ظلِّ التَّحديَّات التي يشهدها العالم.

وقال الشمالي: "نعوِّل كثيراً على المبادرة للمساهمة في تعزيز الاستثمار، وزيادة التَّبادل بين دول الأردن والإمارات ومصر، بما يسهم في توفير فرص العمل، وتحقيق النموّ الاقتصادي المأمول".