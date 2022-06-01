إيطاليا: اعتماد دول الاتحاد الأوروبى على الطاقة الروسية "محرج"

وكالات

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية "محرج".

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في معرض تعليق دراجي على إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي، خطة المفوضية الأوروبية البالغة 300 مليار يورو (321 مليار دولار) لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن "دول الاتحاد الأوروبي تعلم أن شراء الغاز والنفط من روسيا يعني تمويل الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "هناك وعي بأن روسيا تستخدم عائدات صادرات الطاقة لدعم جهودها الحربية".

ونوه إلى أن "الاتفاق يمثل نجاحا، لأن تخيل توحدنا بشأن حظر حوالي 90% من النفط الروسي لم يكن ذا مصداقية، حتى قبل أيام قليلة… لقد كان نجاحا كاملا".

وإيطاليا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على إمدادات الغاز من روسيا، إلا أن حكومة دراجي تحاول تغيير ذلك من خلال تأمين صفقات غاز جديدة مع إفريقيا وأماكن أخرى.