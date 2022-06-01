"إنجازات الرئيس السيسى".. موضوع التصفيات النهائية للمعلمة القدوة بالأزهر

كتب لؤى على

أطلقت الإدارة العامة لرياض الأطفال برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية أمس الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام التصفيات النهائية لمسابقة "المعلمة القدوة" لمعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وحددت موضوعًا لها وهو الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت التصفيات ثلاثة مراحل على النحو التالي:

أولًا: تصفيات بكل منطقة أزهرية من المعلمات المرشحات.

ثانيًا: عرض المشروعات المقدمة من المعلمات على لجان مشكلة لدراسة المشروع طبقًا لمعايير موضوعة سلفًا.

ثالثًا: المقابلة الشخصية لكل المعلمات المصعدات من المناطق الأزهرية؛ وذلك لكل معلمة على حدة.

الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت من رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المهنية المستدامة التي ترعاها الدولة المصرية؛ حيث شاركت المعلمات بمشروعات عملاقة تبرز وتظهر الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية، منها:

- حياة كريمة.

- قناة السويس الجديدة.

- مبادرة 100 مليون صحة.

- العاصمة الإدارية الجديدة.

- صندوق تحيا مصر.

- افتتاح الطرق والكباري.

- المتحف المصري الكبير.

- حي الأسمرات.

- تنمية الطفل المبدع.

- مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

- الصوب الزراعية.

- عربية أمان

- مشروع بشائر الخير.

- حقل غاز ظهر.

- محور المحمودية.

- طريق الكباش.