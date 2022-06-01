إصابة شخص فى حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالطالبية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بشارع عبدالعظيم محمد من عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية فى الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بشارع عبدالعظيم محمد من عثمان محرم بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء تابعة للادارة العامة للحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز وانفجار الأسطوانة، مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص تم نقله إلي مستشفي الهرم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.