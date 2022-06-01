اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 5 عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.. فيديو

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:30 م
إزالة 5 عقارات متعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.. فيديو إزالة عقار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محافظة الجيزة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر "ترعة الزمر سابقا"، حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، بإزاله العقارات المتعارضة بترعة الزمر، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجاري استكمال الأعمال.
 
وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية، واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.
 

محور الفريق كمال عامر

بولاق الدكرور

ترعة الزمر

الجيزة

اخبار الجيزة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة