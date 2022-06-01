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إدارة بايدن تلجأ لشركة أسترالية لحل أزمة نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:18 م
إدارة بايدن تلجأ لشركة أسترالية لحل أزمة نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة بايدن
كتب أحمد عرفة

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لجأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى شركة أسترالية لحل أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة، أن شركة بابس الأسترالية سترسل 27.5 مليون زجاجة سعة ثمانية أونصات من مجموعة متنوعة حليب الأطفال، تشمل حليب الماعز سهل الهضم إلى حليب البقر العضوى الذى يتغذى على الأعشاب وتركيبات أخرى مخصصة. وبعض هذه المنتجات متوفرة فى المخزون وجاهزة للنقل، بينما سيتم إنتاج البعض الآخر فى الأسابيع والأشهر القادمة.

وتأتى هذه الواردات فى إطار عملية أطلقتها إدارة بايدن تسمى "الحليب الطائر"، والتى تهدف إلى جلب منتجات حليب الأطفال من أماكن مختلفة حول العالم لسد النقص الشديد فى السوق الأمريكى.

قد تركت الأزمة أرفف المتاجر فارغة من عبوات حليب الأطفال، فى الوقت الذى عانى فيه الآباء من أجل إيجاد طعام لأطفالهم الذين يحتاجون لاحتياجات خاصة للتغذية، وتعرضت هيئة الغذاء للدواء لانتقادات حادة بسبب تلك الأزمة.


بايدن

جليب الأطفال

أمريكا

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