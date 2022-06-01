أيمن الجميل: توصيات مؤتمر مصر تستطيع خطوة لتحقيق رؤية الرئيس السيسي حول تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة " cairo3A" للاستثمار الزراعى والصناعى، إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، يعتبر خطوة مهمة لتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحقيق نهضة صناعية وإنتاجية مصرية من خلال تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ودعم الموضوعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووقف الاستيراد العشوائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى خصوصا للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية و تنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية، من أهم توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضاف أيمن الجميل أن من التوصيات المهمة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، التوصية الخاصة بتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.

وتابع أيمن الجميل قائلا إن من أهم التوصيات التى يؤيدها تماما ، ما يتعلق بتحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الاخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء و تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء فى مراقبة الانبعاثات وتوزيعها على نطاق جغرافي لتحديد نسب الانبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية، مشيرا إلى أهمية تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة وكذا دعم المراكز البحثية و الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة.