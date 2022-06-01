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أزمة لبن الأطفال تتوالى.. ولاية أمريكية تناشد الأمهات بالتبرع وطوارئ لتنظيم التوزيع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:55 ص
أزمة لبن الأطفال تتوالى.. ولاية أمريكية تناشد الأمهات بالتبرع وطوارئ لتنظيم التوزيع لبن الاطفال
كتبت: نهال أبو السعود

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ناشدت ولاية كولورادو الأمريكية الأمهات الأمريكيات باستمرار التبرع بالحليب ، لحل أزمة نقص لبن الأطفال في الولايات المتحدة والتي نشأت قبل قرابة شهر في ظل نقص المعروض في الأسواق الأمريكية ، وسحب منتجات إحدى الشركات لتسببها في وفاة رضيعين.

وتلقت مستشفيات كولورادو الشحنات الأولى من حليب الأطفال، حسبما أعلنت إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو (CDPHE) مساء الثلاثاء.

 

وفقا ليه بي سي، ناشدت سلطات الولاية باستمرار عمليات التبرع للسيطرة علي الأزمة ، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس جو بايدن اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي لمعالجة نقص لبن الأطفال وزيادة الإنتاج، كما أذن لوزارة الدفاع باستخدام الطائرات التجارية لنقل إمدادات الحليب الخارجية التي تفي بالمعايير الفيدرالية للولايات المتحدة.

 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تلقت مستشفيات كولورادو شحنات من التركيبة ، وفقًا لـ إدارة الصحة العامة والبيئة، وقالت جيل هونساكر رايان ، المدير التنفيذي لـ إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو: "نحن ملتزمون بمساعدة العائلات في الحصول على طعام صحي ومغذي نريد أن يعرف جميع سكان كولوراد أنه خلال هذا النقص المجهد والصعب ، تعمل وكالات حكومية متعددة على إتاحة كل مورد والتأكد من أن كل أسرة محتاجة يمكنها الحصول على المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها."

 

تعاونت CDPHE ووزارة الخدمات الإنسانية في كولورادو ومكتب المدعي العام في كولورادو لإنشاء صفحة على موقعها على لربط العائلات بالموارد، وستعرض الصفحة معلومات محدثة حول مكان العثور على المساعدة وآخر التحديثات حول النقص.

 

في الأسبوع الماضي ، وقع حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ كارثية بسبب النقص ، وخصص أموالًا طارئة لدعم التوزيع المجاني للحليب البشري من المتبرعين من بنك الحليب ، وفقًا لـ CDPHE.

 

وقام برنامج التغذية التكميلية الخاص بولاية كولورادو للنساء والرضع والأطفال (COWIC) بتوسيع علاماته التجارية المقبولة مؤقتًا لتشمل متاجر اخرى في الخيارات المسموح بها من البرنامج، كما يسمح للعائلات شراء حاويات بحجم اكبر لفترة مؤقتة لحين انهاء الازمة.

 

 


نقص لبن الأطفال في الولايات المتحدة

ازمة لبن الأطفال في الولايات المتحدة

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