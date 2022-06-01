أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

قرار جمهورى بالعفو عن يحيى حسين عبد الهادى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي.

أعلن محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج المهندس يحيي حسين عبد الهادي فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.

كان النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، قد أعلن من قبل أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستخرج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين.

وكشف، أن القائمة ستشمل عدد من الشباب بينهم كلا من أيمن عبد المعطي، عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي".

ولفت إلى أنه سيتم خروج مجموعه أولي اليوم، ويليها قائمة آخرى الخميس القادم وهكذا علي التوالي .

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد مسبقا أنه ستتوالى القوائم بعد ذلك، موجها الشكر للرئيس السيسي ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.

إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 يوم 7 أو 8 يونيو من الولايات المتحدة

أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وقال "أنيس"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي موعدًا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل، التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

وأضاف أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، وكان مقررًا أن يتم إطلاقه في بداية العام لولا ظروف كورونا، متابعًا أن العمر الافتراضي لنايل سات 301 حوالي 15 عامًا ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات اليمنية بعد توقف 6 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي تضمنت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم IYE 600‪/1 من طراز A330/A320 قادمة من مطار صنعاء، وعلي متنها 77 راكبا، و تم استقبالهم من خلال مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة لاجراءات الركاب القادمين على متن الرحلة

ومن المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية اليمنية، عائدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، الأربعاء، ومخطط أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.

التعليم تتيح رابطا للتقدم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية، موضحة أنه يمكن لولى الأمر إنشاء الحساب الموحد، وبعد الحصول على الحساب سوف يسمح له باستخدام الخدمات الإلكترونية مثل: (التقدم للصف الاول الابتدائى أو رياض الأطفال من خلال الرابط التالى.. https://prim.emis.gov.eg/.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقدم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2022 - 2023 وفق الضوابط والخطوات التالية:

- بدأ التسجيل الإلكترونى من اليوم 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى: (emis.gov.eg)

- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم.

- عقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.

- يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونى.

- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم.

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية.

- يتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

- متاح لولى الأمر التقدم على أكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.