"أبرق".. أهم الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية وأول قطاعات محمية جبل علبة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع منطقة أبرق أو قرية أبرق كما يطلق عليها فى الشمال الغربي لمدينة الشلاتين، أحد القرى الصغيرة جدا فى الصحراء الشرقية، وتبعد قرابة 90 كيلو مترا عن مدينة الشلاتين التابعة لها محلياً، حيث لا تعد قرية أبرق قرية سكنية بدوية فحسب بل إنها أحد أهم قطاعات محمية جبل علبة الشهيرة، بالصحراء الشرقية.. وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات عنها:

- يقطنها مجموعة من الأهالي الذين ينتمون لقبائل العبابدة والبشارية، وعددهم محدود حيث لا يتعدى الـ500 نسمة تقريبا.

- اهتمت الدولة بتلك المنطقة رغم أنها فى جوف الجبل، وشيدت لهم مدرسة ووحدة صحية ووحده قروية.

- ليس أبناء العبادية والبشارية أول من قطن تلك المنطقة، بل قطنها من قبلهم الفراعنة والرومانيون وتركوا فيها ما يدل على وجودهم فيها.

- تعد من أجمل المناطق الطبيعية في الصحراء الشرقية والتابعة لمحمية جبل علبة.

- أُطلق عليها اسم أبرق نسبة إلى جبل أبرق الذى أطلق عليه تلك الاسم لأن كلمة أبرق عند قبائل الصحراء الشرقية تعنى مزيجا بين اللونين الأبيض والأسود.

- تتميز بأهم مصدر للمياه هناك وهو بئر أبرق الشهير الذى يعتمد عليه الأهالي في كل شىء في حياتهم اليومية وشراب ماشيتهم.

- تشتهر تلك المنطقة بمقام الشيخ حامد والذي وافته المنية منذ سنوات قليلة وهو شيخ منطقة أبرق، حيث كان يمتلك دفترا، يسجل فيه كل زائرا للمنطقة اسمه فيه يقال إن الملك فاروق سجل فيه اسمه عندما قام برحلة صيد بالقرب من المنطقة، وكان يطلق عليه دفتر حامي أبرق.

- ترك الرومانيون في تلك المنطقة أثارهم، حيث توجد هناك آثار لقلعة رومانية قديمة وتوجد على أحجار جبالها رسومات قديمة ترجع إلى ما قبل التاريخ، تلك الرسومات عبارة عن حيوانات من الأفيلة والجاموس والأسود.

- تضم أنواعا مختلفة من النباتات والحيوانات البرية التي رصدت من قبل هناك، حيث إن هناك تكون نباتات طبية في أغلبها، كما تعد تلك المنطقة مواطنا لحيوانات برية كثيرة منها الغزال والوبر والتيتل التي تتواجد بكثرة في منطقة أو بسعفة.