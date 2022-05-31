400 طفل يبتكرون فى ورشة العمل التكنولوجية الأولى بحاسبات المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور حاتم عبدالقادر عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف السيسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد صقر مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، ورشة العمل التكنولوجية الأولي للأطفال تحت عنوان ،"MUFIC SUMMER CAMP" وذلك بهدف تنمية وعى الأطفال بمتطلبات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور حاتم، أن اليوم ضم ما يقرب من 400 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم من 6 الي 12 سنة، وكان يرافقهم أولياء أمورهم لتعريف الاطفال المجالات المختلفة المتاحة في الورشة وكيفية توجيههم.

كما ألقي الدكتور أحمد صقر المشرف العام على فعاليات اليوم محاضرة حول المجالات الجديدة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتي يمكن تعليمها للأطفال، هذا بالإضافة إلي اصطحاب الأطفال إلى معامل الكلية للتدريب على كيفية تحريك الإنسان الآلي "الروبوت"، وكذلك التدريب على البرمجة وكيفية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والواقع الافتراضي والتدريب بشكل علمي على الابتكار والتصميم باستخدام مواد أولية بسيطة.

شمل اليوم حفلا غنائيا وعرائس راقصة للأطفال، ثم فقرات رسم وتلوين، بالإضافة إلى رسومات على الوجه، وبعض الفقرات الترفيهية المختلفة منها عرض البلياتشو.

شارك في فعاليات اليوم الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مينا متي وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع والدكتور أحمد عبد القوى الأستاذ بكلية زراعة، والدكتورة ايناس موسي الاستاذ مساعد بكلية الاقتصاد، لمياء عبد الرحمن أمينه الكلية.