4 أسباب تجعلك تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين .. في اليوم العالمى

كتبت فاطمة خليل

أصبح التبغ أحد أكبر تهديدات الصحة العامة على مستوى العالم، ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للاقلاع عن التدخين، لذا لا يمكن تجاهل الآثار الجانبية للتدخين، في هذا التقرير نتعرف على 4 أسباب تجعلك تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين، بحسب موقع "health".

الآثار الجانبية للتدخين على الصحة



يعتبر التبغ عاملاً مساهماً في جميع أنواع السرطان تقريبًا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن المحتمل أيضًا أنه العامل المسبب الوحيد الذي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50%، نظرًا لأنه يؤثر على الجسم على جميع المستويات، فإن أمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض القلب تشكل مصدر قلق كبير.

وعلى الرغم من أنه من المعروف أن تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، فإن ما هو أقل شهرة هو أنه يمكن أن يسبب العديد من أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان المثانة وعنق الرحم والقولون والمستقيم والمريء والكلى والحنجرة والبلعوم السفلي والكبد والفم والبلعوم وكذلك سرطانات البنكرياس.

ما يزيد الوضع سوءًا هو أنه بينما يمكن أن يتسبب التدخين في الإصابة بالسرطان، فإنه يمكن أيضًا أن يمنع الجسم من محاربته.

المواد السامة الموجودة في دخان السجائر لها تأثير ضار على جهاز المناعة في الجسم ، مما يؤثر على الاستجابة للسرطان.

عندما يحدث هذا ، يمكن أن تبدأ الخلايا السرطانية في التكاثر بسرعة يمكن للسموم الموجودة في دخان التبغ أن تتلف أو تغير الحمض النووي للخلية أيضًا، مما يؤدي إلى نمو غير متحكم فيه ، ويتطور إلى ورم سرطاني.

لماذا يجب عليك الإقلاع عن التدخين



فيما يلي الآثار الجانبية للتدخين ولماذا يجب عليك الإقلاع عنه

1. صحتك:

يعتبر الإقلاع عن التدخين أهم خطوة لتحسين طول ونوعية الحياة.

2. مدخراتك:

يمكن أن يتسبب تدخين السجائر المتراكم على مدى سنوات في ضغوط اقتصادية للبعض.

3. صحة أحبائك:

يمكن أن يجعل التدخين غير المباشر السلبى الناس أكثر مرضًا وعرضة للعدوى.

4. بيئتك:

دخان السجائر مساهم كبير في تلوث الهواء والأرض.