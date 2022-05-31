3 نصائح لتجنب السكتة الدماغية الثانية.. أبرزها ممارسة الرياضة

كتبت نهير عبد النبى

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يرتفع خطر الإصابة بسكتة دماغية ثانية سواء كان الشخص مصابًا بنوبة إقفارية عابرة (TIA) ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة ، أو السكتة الدماغية العادية.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters يمكن منع حوالي 80 في المائة من السكتات الدماغية المتكررة عن طريق تغييرات نمط الحياة الصحية مثل التحكم في ضغط الدم والكوليسترول وتناول الأدوية وممارسة الرياضة.

حتى لو كانت أعراض السكتة الدماغية خفيفة وتم حلها بشكل طبيعي ، يجب على المريض التماس العناية الطبية الفورية واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب حدوث ثانية وهى:

-تناول أدويتك

ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للسكتة الدماغية، إذا وصفت لك أدوية للتحكم في ضغط الدم وتناولها وفقًا للتعليمات ، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية ثانية إلى النصف، سيؤدي الالتزام بالأدوية بشكل عام - سواء كان ذلك للتحكم في تخثر الدم أو الكوليسترول أو مرض السكري إلى تقليل مخاطر إصابتك.

-التزم بخطتك

إذا أصيب شخص أصغر سنًا بسكتة دماغية ، فسيكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى على مدار حياته أكثر من الشخص المصاب بسكتة دماغية عندما يكبر، ستساعد ممارسة الرياضة والالتزام بالأدوية وتغيير نظامك الغذائي والإقلاع عن التدخين في تقليل المخاطر، يجب معالجة هذه التغييرات في نمط الحياة على المدى الطويل وإدراجها في روتينك اليومي كعادات مدى الحياة.

-التمارين الرياضية

التمرين هو المفتاح للسيطرة على عوامل خطر السكتة الدماغية التقليدية، يوصي الخبراء بممارسة النشاط البدني لمدة 10 إلى 20 دقيقة أربع مرات في الأسبوع ، للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية ثانية أو حتى الأولى.

يمكن أن يكون هذا المشي أو الجري بالخارج أو على جهاز المشي أو ركوب الدراجة أو استخدام آلة بيضاوية الشكل، أي نوع من النشاط الهوائي المكثف سيقطع شوطًا طويلاً نحو منع السكتات الدماغية في المستقبل.