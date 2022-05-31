10 مليارات دولار صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية عام 2021

كتب: مدحت عادل

تشهد الصادرات المصرية نموا مضطردا خلال الفترة الأخيرة، رغم التطورات الاقتصادية غير المواتية، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت بيانات النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2021، إن صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية جاءت فى المرتبة الأولى، ضمن التجمعات الدولية وشملت "تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية"، حيـث بلغـت قيمتهـا 10.7 مليار دولار عام 2021، مقابــل 10.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 6.1٪.

وجاء في المركز الثاني تجمع الأسكوا حيث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 8.4 مليـار دولار عام 2021 مقابل 8.1 مليار دولار عام 2020 بنسبـة زيادة بلغت 3.5٪، وجاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعــة الكوميسا حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 3.1 مليـار دولار عام 2021 مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.9٪.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية مع تلك التجمعات الدولية نحو 35.4 مليار دولار عام 2021 مقابـل 28.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 22.2٪، بينما بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2021 مقابل 30.1 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 24.7٪.