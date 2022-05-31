اليوم السابع
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يحيى زكى: نسعى لتعريف المصريين بالخارج بمشروعات المنطقة الاقتصادية الواعدة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:34 م
يحيى زكى: نسعى لتعريف المصريين بالخارج بمشروعات المنطقة الاقتصادية الواعدة المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية خلال المنتدى
كتب: مدحت عادل

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أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على حرص الهيئة في المشاركة بمؤتمر مصر تستطيع، الذي يعد نافذة هامة للمصريين بالخارج للتعرف على القفزات التنموية التي تحققها الدولة المصرية، خاصة تلك التي تشهدها المنطقة الاقتصادية من مشروعات وأعمال واستثمارات صناعية سواء بالموانئ التابعة أو المناطق الصناعية على ضفتي قناة السويس.

وجاء ذلك خلال حضوره مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة المصرية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

وتأتي مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إحدى جلسات المؤتمر، والتي تنعقد عصر اليوم تحت عنوان: "شركاء النجاح وآفاق الاستثمار الصناعي في مصر"؛ حيث يستعرض المهندس يحيى زكي رؤية الهيئة في توطين الصناعات التي تتجه أنظار العالم إليها، خاصة مع استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات وإحلال الواردات.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

مصر تستطيع

اخبار الاقتصاد


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