وكالة "نيباد" وجنوب إفريقيا تبحثان دفع جهود التعاون القارى

أ ش أ

بحثت الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي "نيباد" ناردوس بيكلي توماس، مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، دفع جهود التعاون القاري.

وأكدت الرئيس التنفيذي لوكالة "نيباد"، عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، على الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا في إنجاح جهود "نيباد"، في ضوء التحديات الكبيرة التنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن مشروعات التكامل القاري.

وثمّنت الرئيس التنفيذي لوكالة "نيباد" تأكيد وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور دعمها الكامل لمبادرة "النيباد" في ظل التحديات الراهنة التي تؤثر في مسار التنمية المستدامة.