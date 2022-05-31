وزير الخارجية الإيطالى يستعرض مع نظيره الأمريكى التطورات فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، استعرض مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي التطورات في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الجانبين أكدا صلابة الشراكة الثنائية والشراكة عبر المحيط الأطلسي، كما استعرض الاتصال الهاتفي التطورات بشأن أوكرانيا .

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أن الاتصال تناول التنسيق الوثيق فيما يتعلق بالصراع وبدعم كييف، فضلا عن صياغة مبادرات مشتركة للأمن الغذائي وحماية سلاسل التوريد العالمية.