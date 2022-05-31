وزير التعليم العالى يستقبل رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولى بمصر

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، السيد كاتو كين رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولى بمصر الـ"جايكا"، والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين الوزارة والـ جايكا لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، بإجمالى 400 مليون دولار، والذى سيبدأ خلال العام المقبل 2023.

وأضاف حسام عبد الغفار أن الجانبين ناقشا برنامج التعاون فى دعم نظم جودة المستشفيات، والذى بدأ تنفيذه من مايو 2019 ويستمر حتى 2024، بإجمالي 50 مستشفى فى مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تخصيص فرق إشرافية لمتابعة وتدريب القائمين على تنفيذ معايير الجودة الشاملة.

وتابع حسام عبد الغفار أن الوزير أكد أهمية التعاون مع والـ جايكا في دعم قدرات الموارد البشرية في منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تنفيذ سياسيات التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال التدريب وصقل مهارات العاملين.

وأكد حسام عبد الغفار أن الوزير لفت إلى استمرار التعاون مع والـ جايكا، وتعظيم سبل الاستفادة من تبادل الخبرات، مضيفًا أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى بحث فرص التعاون بين الـ جايكا والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر.

وأضاف حسام عبد الغفار أن الوزير بحث مع الجانب الياباني سبل زيادة التعاون بين المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC)، ومركز السيطرة على الأمراض بالعاصمة اليابانية طوكيو.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بالوزارة.



جانب من لقاء وزير التعليم العالى



لقاء وزير التعليم العالى