وزير التعليم العالى يستعرض سبل تعزيز التعاون مع ممثلى 11 جامعة بريطانية

كتب: محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن اللقاء الذى عُقد مع ممثلى 11 جامعة بريطانية؛ برئاسة الدكتورة فيفيان شتيرن مديرة جامعات المملكة المتحدة الدولية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية، في ضوء الخطة الاستراتيجية للشراكات الدولية لمجلسي الجامعات المصرية والبريطانية، بحضور د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.

وأوضح التقرير أنه تمت مُناقشة أوجه تطوير الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات البريطانية، من خلال أنشطة البحث والابتكار المُشتركة، وتطوير سياسات التعليم عبر الحدود، وتبادل وتدريب الكادر الأكاديمي والطلاب، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات التعليمية، جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المُشترك، المُتعلقة بتطوير الشراكات المُؤسسية، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المُستدامة 2030.

ونوه التقرير إلى نجاح الزيارة التى نظمتها مديرة جامعات المملكة المُتحدة الدولية بالتعاون مع الوزارة عام 2018، والتي أثمرت عن العديد من الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والبريطانية، من خلال البرامج المُشتركة، والتعاون في المشروعات البحثية، وتطوير وتدويل المناهج الدراسية، وتبادل الطلاب والأساتذة الزائرين، بالإضافة إلى أفرع الجامعات البريطانية ذات التصنيف الدولي المرموق، والتي نجحت في استقطاب الطلاب إليها، وبدأت الدراسة بها.

ومن جانبها، أشادت د. فيفيان شتيرن بالتطور الملحوظ في سياسات التعليم العالي في مصر، مؤكدة ضرورة التعاون وفق خطة استراتيجية لتطوير الشراكات المُتميزة بين الجامعات المصرية والبريطانية، وفتح أفاق جديدة للتعاون، من خلال إعداد وثيقة للتعليم عبر الحدود بين الجانب المصري والبريطاني.

كما رحبت الدكتورة شتيرن بزيارة أفرع الجامعات الأجنبية في مصر خلال العام القادم في ضوء الخطة الاستراتيجية للتدويل بين الجانبين، والتي سيتم تنظيمها بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني والمكتب الثقافي المصري بلندن.

شهد اللقاء الدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ود. رشا كمال المُلحق الثقافي المصري بلندن، وروث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، وسحر خميس رئيس برامج التعليم بالمجلس.