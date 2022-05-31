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نشوب حريق فى عشة مجاورة لمنزل ببنى سويف وإصابة سيدة باختناق

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:47 ص
نشوب حريق فى عشة مجاورة لمنزل ببنى سويف وإصابة سيدة باختناق الحمايه المدنيه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيبت ربة منزل باختناق فى حريق محدود نشب في عشة مجاورة لمنزل بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.
 
 
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعشة مجاورة لمنزل بقرية البهسمون التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.
 
 
وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، فيما نقلت سيارة إسعاف  عمل .م .ط  ربة منزل 25 سنة، مقيمة قرية البهسمون مصابة بحالة اختناق، لمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.
 

 


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