نشاط المسرح يعود بقوة لشمال سيناء باستعراضات "عُرس كُليب" على مسرح ثقافة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء عودة قوية لنشاط المسرح بعد غياب سنوات بعروض الدراما الشعبية الغنائية الاستعراضية (عُرس كُليب) للفرقة القومية للفنون المسرحية بثقافة شمال سيناء.



ونقل تلفزيون اليوم السابع من وسط مدينة العريش بشمال سيناء مشاهد حصرية لجانب من العرض المسرحى، وحديث فريق العمل والفنانين القائمين بأداء الأدوار.



وقال أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، أن عودة نشاط المسرح لشمال سيناء هى رسالة قوية من أرض الفيروز تؤكد ان التنمية على ارض الفيروز تسير على كل الأوجه، لافتا انه تم قبل عام افتتاح قصر ثقافة العريش بعد تجديدة، وانطلقت الفعاليات الثقافية وكان للمسرح نصيب بعروض مسرحية وتكوين فرقة مسرح شمال سيناء بعروض تجريبية لمسرحية "بنت اسمها روضة"، ومع الموسم الجديد بدأت الأنشطة المسرحية بمسرحية "الزيارة" ثم انطلقت عروض مسرحية "عرس كليب" التى تحمل محتوى هادف يؤكد ان الأوطان تحمى بالرجال المخلصين، وأن الخير ينتصر على الشر.



وقال مجدى الشريف، مخرج المسرحية، أن عُرس كُليب، دراما كتبها الشاعر درويش الأسيوطى فى جو من التراث الشعبى الصعيدى، وأعاد تقديمها من خلال مفردات السامر السيناوى، وتطويع الفكرة والموضوع ليتناسب مع الأحداث التى شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.



أضاف تُحكى الحكاية من خلال الراوى عن أبناء الشرق وهنا الدلالة على المنطقة التى تشهد الصراعات دائما وما لأهل الشرق من دور قوى فى حماية الأرض، والعرض على مدى التاريخ ، والعرض صورة رمزية لما حدث ويحدث على أرض شمال سيناء خلال الفترة الماضية فى جو من المتعة السمعية والبصرية، وهو أمتداد لتوثيق الأحداث التى حدثت من خلال الدراما المسرحية .



وأوضح مخرج العرض المسرحي ان ياسر وهبه قام بدور الراوي والمغنى وعمر مصطفى فى الشيخ مرة وأحمد علاء الشيخ ربيعة ووفاء عبد الشكور ضباع وأيمن الكاشف فى دور كُليب ومحمود أيمن الشريف همام وأحمد أيمن الشريف جساس، وناهد علاء فى دور الجليلة ، وأحمد المالح التبعي حسان وأحمد حجاب الوزير نبهان وعمر سامح تعلبه و شادى مجدى فى دور عمران المجذوب وإسلام الشوربجى فى عبد الله المزين ووزير العُرس و إبراهيم عبد الباعث الرمال ولمياء سالم فى دور الشيخة حجلان و محمود والى وعبد الرحمن أشرف وماهر محمد ومحمود فؤاد ومحمد المالح فى أدوار رجال أهل الشرق و ليالى عماد وروميساء شعبان وريناد شعبان فى أدوار بنات الشرق.



واشار ان الدراما الشعبية الغنائية الاستعراضية (عرس كليب) من تأليف درويش الأسيوطى ديكور وملابس مهندس رمضان حجاب وأغانى عبد الكريم الشعراوى والحان خالد الشعراوى وموسيقى ومؤثرات صوتية الفنان ياسر الشريف وفن تعبيري سامح الكاشف واكسسوارات ومجسمات أيمن الشريف ومكياج حنان حجاب و أضاءه مصطفى عبده الكاشف والمخرج المنفذ يوسف وهدان و غناء مى خضر وخلود يوسف مع موسيقى ياسر الشريف وعبده عبيد وأشرف الفالوجي وهى من إنتاج الإدارة العامة للمسرح بالثقافة إدارة المهندس محمد جابر والإشراف العام أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء برعاية العميد الكاتب محمد نبيل وكيل الوزارة رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى وبدعم المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



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العرض-المسرحى-(2)



العرض-المسرحى-(3)



جانب-من-العرض-المسرحى-(1)



جانب-من-العرض-المسرحى-(2)



جانب-من-العرض-المسرحى-(3)