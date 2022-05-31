نشاطها امتد من الجيزة إلى مرسى مطروح.. تفاصيل ضبط عصابة سرقت 9 سيارات

كتب – أحمد عبد الهادى

"كسر كالون السيارة واستخدام المفتاح المصطنع"، حيل جديدة يستخدمها يوميا عصابات سرقة السيارات، ولكن اليوم ضبطت الأجهزة الأمنية عصابة تخصصت في سرقة السيارات في مناطق متعددة "أكتوبر- الاهرام- الدقى- العمرانية- إمبابة- العلمين- مطروح".

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وبحوزتهما سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمديرية أمن الجيزة، قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، بأسلوبى "كسر الكالون - المفتاح المصطنع"، مُتخذان من دوائر أقسام شرطة (ثان أكتوبر - الأهرام – الدقى- العمرانية - إمبابة - العلمين بمطروح)، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (9) وقائع، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.