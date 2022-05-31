ميشال عون يبحث مع رئيس مجلس النواب الاستحقاقات الدستورية المرتقبة

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب الجديد نبيه بري موضوعات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا المختلفة العالقة.



جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة ببعبدا عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني.. وعقب اللقاء الثنائي أنضم للقاء نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس الان عون وميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وكريم كبارة، الذين زاروا قصر بعبدا بمناسبة انتخابهم، وذلك وفقًا للتقليد.



وأعرب الرئيس اللبناني عن تمنياته أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الصعد والمساهمة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة، بما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد.



وخلال اللقاء، تم استعراض مجموعة من لواء الحرس الجمهوري في الباحة الخارجية، قبل أن يتوجه نبيه بري إلى مكتب الرئيس ميشال عون، الذي استقبله عند المدخل، وعقد معه لقاء ثنائيا هنأه خلاله على انتخابه متمنيا له التوفيق.



وبعد التقاط الصورة التذكارية، غادر بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس مكتب رئيس الجمهورية، وردا عما إذا كان الحديث مع الرئيس اللبناني تناول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، اكتفى الرئيس بري بالقول "من دون شك".