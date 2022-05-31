مياه المنوفية: انطلاق مشروع الصرف الصحى (SRSSP) لتنفيذ محطتى معالجة صفط جدام وتلا

المنوفية - محمد فتحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اليوم، مؤتمرا لإطلاق أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي ( SRSSP ) لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي صفط جدام وتوسعات محطه معالجة صرف صحى تلا ضمن مشروع SRSSP بمركز تلا، بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار.

حضر الاجتماع الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمهندس شريف عيسى، والمهندسة ريهام حلمي وأحمد شرف وهند الطوخى ممثلى وزارة الإسكان عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) ورئيس مجلس مدينه تلا واستشارى البرنامج واستشارى دعم التنفيذ للمشروع ومدير وحدة المشروع بالمحافظة.

وأوضح نجيب، تم بدء فاعليات مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى بمركز ومدينة تلا والممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار لتنفيذ هذه المشروعات ومد الخدمة للمواطنين وفقا للمعاينة الفنية والادارية للمشروع حيث سبق عقد إجتماعات بدء المشروع.

وأضاف: تم الانتهاء من الدراسات والطرح والترسية وفقا لضوابط المشروع والميجا والبدء فى أعمال التنفيذ يقوم المشروع بخدمة عدد 14 قرية و 17عزبة من قرى مركز تلا باجمالى إستثمارات تقدر 1.5 مليار جنيه و الممولة بقرض من البنك الدولى و بنك الاستثمار الآسيوى.

وذكر نجيب، بأن ذلك يأتى طبقا لما أطلقتة الحكومة المصرية ضمن البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى (NSRB) وبناءا على توصيات السيد رئيس الجمهورية بهدف التوسع فى خدمات الصرف الصحى بالإضافة الى تحسين نوعيتها.

وقال: يركز البرنامج القومى على أستراتيجية الحكومة المصرية الحالية فى اللامركزية فى تخطيط وتنفيذ الاستثمارات بالبنية التحيتة وبشكل خاص على تحسين وتوسع الخدمات فى حوالى 769 قرية فى 6 محافظات من ضمنها محافظة المنوفية لتأمين معظم الاستثمارات المطلوبة بنحو 2.8 مليار دولار والتى أطلق عليها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP ).