من هى "موكا حجازى" بعد صدور حكم نهائى بحبسها سنة؟.. 7 معلومات

كتب أحمد الجعفرى

انتهت قضية "موكا حجازى" بشكل كامل عقب صدور حكم نهائى بحبسها سنة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن قضية موكا حجازى.

- التحقيقات كشفت ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل.

- أنشأت صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات.

- ساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات شاب يدعى "م" وصادر له أمر ضبط وإحضار.

- تواجه "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام، والتحريض على الرذيلة وممارستها.

- صدر قرار بإيداع الفتاة دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى.

- تم التحفظ على فيديوهات الفتاة وعرضها على لجنة لفحصها.

- النيابة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.