اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:32 م
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من هى "موكا حجازى" بعد صدور حكم نهائى بحبسها سنة؟.. 7 معلومات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:00 م
من هى "موكا حجازى" بعد صدور حكم نهائى بحبسها سنة؟.. 7 معلومات المتهمة موكا حجازى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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انتهت قضية "موكا حجازى" بشكل كامل عقب صدور حكم نهائى بحبسها سنة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب.
 
ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن قضية موكا حجازى.
 
- التحقيقات كشفت ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل.
 
- أنشأت صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات.
 
- ساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات شاب يدعى "م" وصادر له أمر ضبط وإحضار.
 
- تواجه "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام، والتحريض على الرذيلة وممارستها.
 
- صدر قرار بإيداع الفتاة دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى.
 
- تم التحفظ على فيديوهات الفتاة وعرضها على لجنة لفحصها.
 
- النيابة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.
 

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