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من اللقاحات لضوابط المناسك .. كل ما تريد معرفته عن موسم الحج 2022

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:44 ص
من اللقاحات لضوابط المناسك .. كل ما تريد معرفته عن موسم الحج 2022 أرشيفية - الحج
كتبت إيمان حنا

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تتجه بوصلة المسلمين فى شتى بقاع الأرض، نحو بلاد الحرمين، ترقبا لموسم الحج المبرور الذى سينطلق فى يوليو المقبل، خاصة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية السماح لغير المقيمن داخل المملكة بأداء المناسك المقدسة، وفى هذا الإطار تقرر زيادة عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج، مع اتباع الضوابط والشروط الموضوعة لضمان حج آمن.
 
وقد بدأت المملكة العربية السعودية الاستعداد لموسم الحج هذا العام، إذ منعت منذ أيام دخول العاصمة المقدسة للمقيمين بالمملكة إلا بتصريح،
كما وضعت المملكة شروطا وضوابط خاصة للحجاج نلخصها فى النقاط التالية:
 
-  على الراغبين فى أداء الفريضة استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية
 
ـ تضمنت اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية في: (فايزر- أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - مودرنا)
 
- على الحاج تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة
 
- السماح بأداء المناسك للفئة العمرية أقل من 65 عامًا 
 
- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالمشاعر المقدسة
 
- ضرورة التزام الحاج باتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج.
 
ـ وبالنسبة لسكن الحجاج فوفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة هناك ثلاثة شرائح لإسكان الحجاج وتشمل تلك الشرائح أبراج منى، والثانية الخيام المطورة بواسطة شركة «كدانة»، والشريحة الثالثة الخيام غير المطورة وتسمى «الضيافة» مع احتمال شريحة رابعة خارج نطاق المشاعر إذا تمت الموافقة على سكن الحجاج خارج النطاق وتسمى باقة «ضيافة بلس» ويتم توفير سكن بعمائر بمكة مرخصة.
 
ـ أعداد الحجاج في الخيام المطورة تم تحديديها بواقع 6 حجاج بمساحة 2.5 متر للحاج الواحد، بينما سيكون عددهم في الخيام غير مطورة 10 أشخاص وبمعدل 1.6 متر للحاج.
 
 
  

موسم حج2022

الحج

ضوابط الحج 2022

كل ما تريد معرفته عن حج 2022


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