مندوب روسى: موسكو ستجد مستوردين آخرين لنفطها

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قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن بلاده ستجد مستوردين آخرين لنفطها، وذلك تعليقًا على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي شملت حظرًا جزئيًا على النفط الروسي.



وأضاف أوليانوف - في تغريدة اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، ردًا على تغريدة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والتي أعلنت فيها الحظر الجزئي للنفط الروسي - "كما قالت بالأمس بالضبط ستجد روسيا مستوردين آخرين".



يذكر أنه في وقت سابق، تفاوض زعماء الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا خلال قمتهم في بروكسل والتي تشمل، على وجه الخصوص، قطع بنك (سبيربنك) عن نظام الدفع الدولي (سويفت) وحظر جزئي على استيراد النفط الروسي وحظر ثلاث وسائل إعلام رسمية روسية أخرى وتوسيع القائمة السوداء للأشخاص الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 ألغام في مجمع أزوف ستال.



وأضاف "الدفاع الروسية" أن الأسرى الأوكرانيين كشفوا خلال التحقيق معهم عن أن تلغيم الجثث في أزف ستال تم بناء على تعليمات من كييف لتوجيه مزيد من الاتهامات لروسيا.



وأوضحت الوزارة أن كييف تهدف بذلك إلى إلحاق الضرر بالقوات الروسية ومحو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب دفع تعويضات لذويهم.



من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا الأوكرانية سيرجي براتشوك أنه تم رصد إرسال روسيا وحدات إضافية إلى جزيرة الثعبان ونقل فرقتين من طراز S-300 إلى شبه جزيرة القرم.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن براتشوك قوله إن القوات الروسية تواصل تعزيز الجسر في جزيرة الثعبان بإرسال ثلاثة زوارق روسية من أسطول البحر الأسود هناك.

وأضاف بقوله: "لم يكن هناك قصف في أوديسا الليلة الماضية، لكن القوات الروسية تحاول تعزيز سيطرتها في جزيرة الثعبان حيث ترسل وحدات إضافية من أسطول البحر الأسود الروسي، ونقلت فرقتين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 إلى شبه جزيرة القرم".



وتابع: "هذه محاولات لتعزيز السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وهذا يدحض مرة أخرى مزاعم روسيا بشأن ما يسمى بـ"ممرات الحبوب الإنسانية "لإلغاء حظر ميناء أوديسا".



كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الروس نشروا نحو 15 قطعة من المعدات العسكرية في جزيرة الثعبان، مع وجود سفينتين روسيتين بالقرب من الجزيرة.



بدوره، ندد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بسياسة العالم الديمقراطي الضعيفة في الضغط على روسيا التي تشن حربًا على أوكرانيا.



وكتب بودولياك - في تغريدة عبر موقع (تويتر) - "يجب ألا تفوز روسيا، ولكننا لن نقدم أسلحة ثقيلة، فقد يسيء ذلك إلى روسيا.. ويجب أن يخسر بوتين ولكن دعونا لا نفرض عقوبات جديدة.. سيتضور الملايين جوعاً".



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم الروس في وقت سابق اليوم بسرقة ما لا يقل عن نصف مليون طن من الحبوب في الأراضي الأوكرانية ويبحثون عن طرق لبيعها بشكل غير قانوني.