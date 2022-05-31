مقربون من بايدن لـ"NBC": جو اشتكى موظفيه لتأخر إخطاره بأزمة لبن الأطفال

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأخير اشتكي موظفيه وطاقم إدارته لتأخر إخباره بأزمة نقص لبن الأطفال، وغير ذلك مما اعتبرته الشبكة مظاهر خلل.

وقال مقربون من الرئيس الأمريكي، إن بايدن منزعج لأنه لم يتم تنبيهه بشأن نقص حليب الأطفال وأنه تلقى أول إحاطة إعلامية له في الشهر الماضي، على الرغم من أن الأزمة كانت بدأت منذ فترة طويلة، ولم يحدد البيت الأبيض متى حصل بايدن على أول إحاطة إعلامية له حول النقص، وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق: "لا اعلم ماذا حدث.. فجأة الجميع يتحدث عن نقص حليب الأطفال".

ويشعر بايدن ـ بحسب الشبكة ـ بتذمر من عدم لوم أعضاء الكونجرس الجمهوريين علي "الجمود التشريعي" ، مثلما يحدث مع أعضاء حزبه ، كما أخبر مساعديه مراراً أنه لا يعتقد أن هناك عددًا كافيًا من الديموقراطيين يظهرون على شاشات التلفزيون للدفاع عنه، كما يشعر الرئيس الأمريكي بالإحباط من أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى مستوى يقترب من مستوى سلفه، دونالد ترامب.

وبحسب تقرير ان بي سي نيوز، يعتزم بايدن إجراء تعديلات علي طاقم الجناح الغربي في البيت الأبيض ، من بينها الإطاحة برئيس الموظفين رون كلاين بعد الانتخابات النصفية ، والاستعانة بـ أنيتا دن ، مستشارة البيت الأبيض وأحد المقربين من بايدن، والتي بدأت العمل في البيت الأبيض في بداية رئاسته ، ثم غادرت وعادت في أوائل مايو بناءً على طلب الرئيس نفسه، ومن بين البدائل المحتملة الأخرى ستيف ريتشيتي ، مساعد بايدن منذ فترة طويلة ومستشار الرئيس ، وسوزان رايس ، رئيسة السياسة الداخلية.

وبحسب خبراء تحدثوا للشبكة الأمريكية ، كان الاعتقاد السائد لدي الأمريكيين أن انتخاب بايدن سيضمن إدارة تدار بسلاسة بفضل خبرته التي امتدت لعقود في المناصب العامة ومع ذلك ، هناك مؤشرات على الانهيارات الإدارية التي أثارت غضبه وحزبه.