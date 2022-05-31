مطار مطروح يستقبل 186 سائحا إيطاليا على متن أولى الرحلات الشارتر هذا العام

أحمد مصطفى - حسن مشالى

استقبلت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بمطار مرسى مطروح الدولي، أولى رحلات الشارتر، لموسم الصيف السياحي، قادمة من دولة إيطاليا، وعلى متنها 186 سائحا.

وشهد استقبال السياح، فور وصولهم بالمطار، ترحيبا وتقديم الورود والبشورات الدعائية وكروت البوستال، التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية فنية، أمام صالة الوصول، قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية، بالتنسيق مع فرع ثقافة مطروح.

وتضمنت الاحتفالية عروض فلكلورية وأغانى تراثية وعروض تنورة، نالت استحسان السائحين بصورة كبيرة، وشاركوا فيها بالرقص، والتقاط الصور التذكارية.

وأكدت صباح توفيق مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، وصول أولى طائرات الشارتر لهذا العام على متنها 186 سائحا إيطاليا، ضمن برنامج تتوالى خلاله الرحلات بعد ذلك تباعاً، حيث تم استئناف رحلات الشارتر القادمة من دولة إيطاليا بعد توقف عامين، حيث كانت آخر الرحلات القادمة من إيطاليا فى عام 2019، مشيرة إلى أن تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمحافظة مطروح، هو أمر بالغ الأهمية، ويضمن تحقيق الرواج السياحى بالمحافظة ويدعم اقتصادها ويساهم في رفع مستوى معيشة ابنائها.