اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق لشراء الحلوى بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:58 م
مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق لشراء الحلوى بمدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تسببت سيارة مسرعة في إنهاء حياة طفل بالصف الرابع الابتدائي خلال عبوره الطريق بمنطقة سكنية، لشراء الحلوى من محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به،  وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وكسور، نتيجة اصطدام سيارة به  بمدينة 6 أكتوبر.
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن سيارة ملاكي يسير قائدها بسرعة زائدة، صدمت الطفل خلال عبوره الطريق لشراء حلوى من محل تجاري. 
 
تم نقل الطفل إلى المستشفى مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده،  ونزيف، إلا أنه فارق الحياة،  وفشلت محاولات إنقاذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

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