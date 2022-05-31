مصرع طفل تعرض للغرق فى ترعة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بإحدى الترع في العياط، بمحافظة الجيزة واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد أسرته، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بترعة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.