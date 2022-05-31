مسئول عسكرى أوكرانى: جيش روسيا يسيطر بالفعل على جزء من مدينة "سيفيرودونتسك"

أ.ش.أ

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة "لوجانسك" الأوكرانية سيرهي هايداي، أن الجيش الروسي يسيطر بالفعل على جزء من مدينة "سيفيرودونتسك" شرقي البلاد، مضيفا أن القوات الروسية تتحرك تدريجيا نحو وسط المدينة.

ونفى هايداي حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية استولت على المدينة بأكملها، مضيفا في الوقت ذاته أن الوضع معقد للغاية.

وأشار إلى أن القوات الروسية لا تسيطر على طريق "ليسيشانسك-باخموت"، لكنها تقوم بقصفه، مضيفا أن ما يقرب من 15 ألف مدني لا يزالون يتواجدون في مدينة سيفيرودونتسك وأن عمليات الإجلاء معلقة في الوقت الحالي؛ بسبب الخطر القائم.