اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:09 م
أكرم القصاص
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مدحت فودة لكهرباء جنوب القاهرة وتجديد الثقة فى حسام عفيفى لشمال العاصمة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:36 م
مدحت فودة لكهرباء جنوب القاهرة وتجديد الثقة فى حسام عفيفى لشمال العاصمة مدحت فودة و حسام عفيفى

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أعلنت وزارة الكهرباء، الحركة الجديدة لرؤساء الشركات بهدف تجديد الدماء، حيث تم تجديد الثقة فى حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة ونقيب مهندسى القاهرة، وذلك بعد نجاحه وإدارته لشركة كهرباء العاصمة الإدارية بجانب رئاسته لشركة شمال.
 
فيما تم تكليف مدحت فودة رئيسا لشركة جنوب القاهرة وذلك بعد النجاح الذى حققه فى إدارة شركة كهرباء الإسكندرية.
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اعتمد ظهر اليوم الهيكل الإدارى لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حركة تغييرات بين عدد من رؤساء شركات التوزيع.
 
 
 

وزارة الكهرباء

شركات الكهرباء

رؤساء شركات الكهرباء

حركة رؤساء شركات الكهرباء




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