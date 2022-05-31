اليوم السابع
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مدبولى يؤكد للمحافظين على توجيه الرئيس السيسى باستمرار عمل معارض السلع.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:58 م
مدبولى يؤكد للمحافظين على توجيه الرئيس السيسى باستمرار عمل معارض السلع.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 
 
ولفت في هذا السياق إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات، وموضحا أن الاتحاد العام للغرف التجارية حريص على استمرار هذه المعارض. 
 
من جانبه، تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم في ملف توريد القمح. ووعدهم بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد. فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه دائم التوجيه لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديري مديريات التموين للتيسير على المواطنين في علمية توريد القمح.
 
 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (3)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (3)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (4)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (4)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (5)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (5)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (6)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (6)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (7)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (7)

 


القمح

توريد القمح

مصطفى مدبولى

وزير التموين

المحافظين

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