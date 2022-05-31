محاكمة بريطانى بتهمة التعدى على قصر باكنجهام لمقابلة الملكة

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استمعت محكمة في بريطانيا اليوم الثلاثاء إلى أقوال رجل تم القُبض عليه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في أرض قصر باكنجهام الملكي قبل أيام من احتفالات اليوبيل البلاتيني، حيث أخبر موظفي القصر أنه يريد مقابلة الملكة اليزابيث الثانية.



ويعتقد أن كونور أتريدج، 28 عامًا، مر عبر بوابةالقصر ليلة الأحد عندما تم فتحها للسماح بمرور سيارة مرخص لها.



واستمعت محكمة وستمنستر الجزئية إلى الرجل الذي تمكن من اختراق حدود القصر بمقدار ثلاثة إلى خمسة أمتار بعد رفضه التوقف عندما نادى عليه أحد أفراد الأسرة، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، وأكد موظفو القصر أن المتهم قال حين القبض عليه: "أريد أن أدخل. أريد أن أرى الملكة".



يأتي اعتقال أتريدج وسط إجراءات أمنية مشددة قبل أيام فقط من احتفال بريطانيا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.



وأجلت القضية إلى 28 يونيو لإنهاء الاجراءات قبيل المحاكمة الفعلية بتهمة التعدي على موقع محمي.