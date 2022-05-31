محافظ كفر الشيخ يحضر اجتماع مجلس الجامعة ويناقش جهود مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء ، جلسته الشهرية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب باللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ في رحاب الجامعة، موجها الشكر والتقدير إلى المحافظ لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، مشيرا إلى الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً على استعداد الجامعة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2021/2022، لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات ،وسرعة إعلان الكليات نتائج الامتحانات حرصًا على مستقبل الطلاب.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام كافة الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، كما وجه برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ووجه دسوقي بالاستمرار في تقديم عناصر التحديث الشامل على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

وأوضح أن المشروع القومى «حياة كريمة» ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى، يتم على عدد من المراحل لإقامة مشروعات خدمية بـ 18 قرية و187 تابعًا، وأن هناك اهتمام كبير بمصيف بلطيم كونه الواجهة السياحية للمحافظة.



الحضور من عمداء الكليات



جانب من مجلس جامعة كفر الشيخ



مجلس جامعة كفر الشيخ