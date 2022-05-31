محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر لليوم الثانى على التوالى

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعا بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وبدأ المحافظ، الجولة اليوم بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بعزبة عبد الحميد بركات بالمريج، حيث تفقد أعمال شبكات الانحدار بطول 5 كيلو مترات، وتم الانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100%، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70%، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 12 مليون جنيه، وشدد المحافظ خلال الجولة بدفع الأعمال وإعادة رصف الطريق بالكامل ورد الشئ لأصله بعد تسليم المشروع.

وتابع الهجان الجولة بتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المريج وكفر شبين وطحا نوب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام كل منهم على مساحة 700م ويتكون المبني في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين" ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%.

كما تفقد أيضا المجمع الزراعي بقرية المريج والذي تم تنفيذه بنسبة 65% والمجمع الزراعي بقرية كفر شبين والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد المجمع الزراعي بقرية طحا نوب والذي بلغ نسبة تنفيذه 75%، والمقام علي مساحة 400 متر مربع لكل منهم بتكلفة 7 مليون جنيه للمجمع الواحد، حيث أكد المحافظ أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

واستكمل الهجان الجولة أيضًا بتفقد أعمال تركيب وتدعيم خط كهرباء شبين القناطر بطول 5 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الخط، مطالبا بتكثيف الأعمال ليلا لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تابع المحافظ الجولة بتفقد عدد من المدارس من بينها مدرسة المريج الإعدادية والتي تم الانتهاء منها وإعادة تأهيلها وتطويرها لـ14 فصلا بتكلفة 1.4 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ مدرسة المريج الابتدائية والتى تم الانتهاء أيضًا من تطويرها وإعادة تأهيلها بنسبة 100% لـ34 فصلا بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

كما تفقد عددا من المدارس بقرية كفر شبين، حيث تفقد مدرسة الشهيد العقيد أحمد كمال الشيخ والتي تم تطويرها وإعادة تأهيلها لـ18 فصلا بتكلفة 1.4 مليون، وتفقد المحافظ مدرسة الدمرداش والتي تم الانتهاء من تطويرها وإعادة تطويرها بتكلفة 1.5 مليون جنيه لـ24 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى تفقد مدرسة كفر شبين الابتدائية 3 والتي تم الانتهاء من تطويرها وتأهيلها لـ16 فصلا بتكلفة 900 ألف جنيه.

وفى قرية طحانوب، تفقد المحافظ المدرسة الإعدادية بطحانوب والتي تم إنشاء مبنى جديد بها بتكلفة 6 ملايين جنيه ومكونة من 9 فصول دراسية، بالإضافة إلي معمل وحاسب آلي وحجرة للأنشطة، كما تفقد أيضًا مدرسة العوام الثانوية بكفر طحا حسث تم إنشاء مبنى جديد يتكون من 33 فصلا بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، كما تفقد مدرسة طحانوب للتعليم الأساسي والتي تم الانتهاء من تطويرها واعادة تأهيلها بالكامل بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي، تفقد مشروع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه الي 54 %، حيث تفقد الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بزيادة عدد العمالة والمعدات للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني له، مطالبا بالعمل بالتوازي في بدء عمل الوصلات المنزلية للمواطنين.

كما تفقد أيضا، خلال جولة اليوم، مشروع رفع كفاءة كوبري البحر على ترعة الشرقاوية بكفر شبين، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 50%، والتي تشتمل رفع كفاءة جسم الكوبري وعمل أرصفة ورصفها ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الكوبري والذي يبلغ طوله 350 مترا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 2 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تفقد عدد من مراكز الشباب والملاعب بقرى مدينة شبين القناطر، حيث تفقد المحافظ أعمال تأهيل مركز شباب كفر الشوبك بنسبة تنفيذ 70%، ومركز شباب المريج بنسبة تنفيذ 53%، ومركز شباب كفر شبين بنسبة تنفيذ 100%، حيث شدد بدفع الأعمال ومراعاة الدقة في التنفيذ ومطابقة المواصفات القياسية، مشيرا إلى أهمية مراكز الشباب فى جذب الشباب لممارسة الرياضة وخلق جيل واعي ومثقف لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

وفي القطاع الصحى، تفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بكفر شبين ويتكون المبني من أرضي وطابقين علي مساحة 2000 متر بتكلفة 40 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 10%، كما تفقد أيضا أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية طحا نوب والذي يقام علي مساحة 2500 متر، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 30%، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة لتسليم المشروعات فى أقرب وقت ممكن نظرا لأهميتها واحتياج المواطنين إليها.

وأكد المحافظ على أهمية مبادرة "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، مشيراً إلى أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية متكاملة وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها منذ 7 سنوات ماضية والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ورافق المحافظ، في الجولة كل من خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز. رئيس الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ القليوبية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة