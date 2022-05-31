محافظ الغربية يستقبل السفيرة النرويجية بديوان المحافظة

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة ، وذلك بحضور أرليد أوكسنيفاد مستشار ورئيس التنمية والتعاون التجاري بالسفارة، إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا ونشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب بمصر "روابط"، وممثلين عن مؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة وممثلين وزارة التعاون الدولي قبل زيارة لمركزي قطور وزفتى ضمن مشروع "تشغيل الشباب في مصر": خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر (روابط).

ورحب محافظ الغربية بالسفيرة النرويجية والوفد المرافق لها، مشيداً بالدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية ومشروع روابط وخاصة في مجال تدريب الشباب العاملين في المجال البيطري على ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أشاد المحافظ بمشروع روابط لتنمية سلاسل القيمة في قطاع الألبان ، والذي كان أحد عوامل زيادة إنتاجية المحافظة من الألبان خلال الفترة الماضية وساهمت في تحسين أحوال صغار المزارعين.

ومن جانبها أعربت السفيرة عن سعادتها البالغة للاستقبال الحافل موجهة الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات من جانب المحافظة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع الريفي والذي يتميز بإمكانات هائلة تساعد على خلق وظائف لائقة ومنتجة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة ونمو اقتصادي.

وأوضحت نشوى بلال مديرة مشروع روابط أنه عقب نجاح مشروع وحدات البايوجاز في مركز قطور، استجابت المنظمة لطلب المحافظة وتم إنشاء 48 وحدة في قرى مركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث ستوفر هذه الوحدات 2 أسطوانة غاز و3 شكائر أسمدة طبيعية للفلاح بشكل شهري.

وعقب اللقاء توجهت السفيرة والوفد المرافق بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد وعبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، إلى مركز الفرعونية لتجميع الألبان بقرية بوريج مركز قطور، والذي تم تقديم الدعم له من المشروع بهدف تنمية سلسلة قيمة الألبان من المزارع إلى أن يصل إلى شركات الألبان بالجودة القياسية ومن ثَم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لصغار المزارعين.

كما تم تفقد ورش عمل تدريب الشباب على ريادة الأعمال بمركز شباب القرية، واختتمت الجولة بزيارة مواقع إنشاء وحدات البيوجاز في عزبة حمودة التابعة لقرية كفر سنباط بمركز زفتى ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف مساعدة المُربين على الاستمرار على اتباع المُمارسات الزراعية الجيدة في رعاية ونظافة الحيوان.

يذكر أن مشروع" روابط" ومبادرته لتنمية سلسلة القيمة لقطاع الألبان، يعمل على تيسير إقامة روابط فعالة بين كافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك صغار المزارعين، المربين ومنتجي الألبان في مجال إنتاج وتداول وتصنيع الألبان في عدد من القرى المختارة في دلتا مصر، بهدف تحسين ورفع كفاءتهم وتمكينهم اقتصادياً مما يدعم مصادر رزقهم، فضلاً عن تعزيز التنمية الريفية بوجه عام.