محافظ الغربية: تعاون مستمر مع جامعة طنطا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع جامعة طنطا فى العديد من المجالات ووجود تعاون مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة فى الاستشارات الهندسية والبيئية إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي قرى مركز زفتي، جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس جامعة طنطا الدورى برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة وحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات.

وأشار محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، لدعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة والمحافظة مع دخول أربع مراكز جديدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المحلة الكبرى، كفر الزيات، قطور، بسيون) فى مجالات التنمية البشرية والتدريب والتمكين الاقتصادى وإيجاد فرص عمل للشباب وتكثيف القوافل فى المراكز الجديدة.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، حيث حققت المحافظة أعلى نسب تنفيذ مستهدفة، كما استعرض أيضاً الطرق المحورية الجديدة المقرر إقامتها في بعض المراكز والمدن.