محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفال مرور العائلة المقدسة بتل بسطا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا، والتى تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022 م فى تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة آثار تل بسطا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لاطلاق الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمباركة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح أرض الشرقية، حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى، من حيث الإضاءة وترتيب المسرح و الإعداد لتقديم عرض فنى يقدمة "فريق ثياتيرا" بمصاحبة كورال المطرانية "ليكن نور"، بالإضافة لتجهيز معرض الفن القبطى بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة لعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانيين التشكيليين، فضلاً عن تصميم البنر الخاص بالإحتفالية.

هذا وقد قامت رئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حي أول وثان الزقازيق بالإنتهاء من أعمال النظافة بمحيط المنطقة الأثرية "تل بسطا" وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من علي جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع التي تشهد تنفيذ أعمال توصيل غاز طبيعى أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا.

وأشار محافظ الشرقية أن إحتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا تأتي ضمن خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة (منطقة تل بسطا) لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية، حيث تأرخ دخول العائلة المقدسة أرض مصر وتواجدها على أرض الشرقية يوم 24 بسنش الموافق 1 يونيو والذى يحتفل به مسحيو العالم كمناسبة دينية كل عام.