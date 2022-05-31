اليوم السابع
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مجلس جامعة بنى سويف يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح عميد طب الأسنان

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:15 م
مجلس جامعة بنى سويف يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح عميد طب الأسنان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بني سويف: هاني فتحي

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استهل مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 209، اليوم، بقراءة الفاتحة على روح الدكتور مجدي محمد على عميد كلية طب الفم والأسنان والذي وافته المنية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
 
وقال الدكتور منصور حسن إن الجامعة قد فقدت أخا عزيزاً وأستاذا كبيراً، وأحد رموز جامعة بنى سويف، كان دمث الخلق، وهب حياته لمهنة الطب ولخدمة أبنائه الطلاب، ويعتبر من أهم أساتذة طب الأسنان داخل الجامعة وخارجها، حيث شهدت كلية طب الفم والأسنان بالجامعة خلال فترة عمادته للكلية إنجازات كثيرة، فلم يتأخر عن دعم الجامعة وطلابها بأي شيء، فنسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم خلال مسيرته العلمية.
 
وأعرب رئيس الجامعة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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