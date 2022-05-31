لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على المدارس الفنية بديل الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية كبديل للثانوى العام، سيتم فتح باب التقديم لها قريبا وفق درجات ومعايير التقدم والقبول بكل مدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية.

ـ مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمحافظة القاهرة.

4. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان بمحافظة القاهرة.

ـ الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

ـ مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

ـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية.

ـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.

ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.

ـ مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس.

ـ مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

ـ مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

ـ مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.

ـ مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

ـ مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

ـ مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

ـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

ـ مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

ـ مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

ـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

ـ يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات.

ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.

ـ يتلقى الطالب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

ـ هناك فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

ـ يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العمل.