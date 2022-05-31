لافروف: موسكو تولى اهتمامًا كبيرًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تولى اهتمامًا كبيرًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.



وقال وزير الخارجية الروسي ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ـ إنه أجرى عدة مباحثات في المنامة تطرقت إلى عدد من المواضيع الهامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الاتفاق على ضرورة إطلاق الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قانوني دولي وعلى أساس أيضًا المبادرة العربية التي حصلت على دعم الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة.



وشدد لافروف على أن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الفلسطينيين في تهيئة المناخ المناسب لانطلاق هذا الحوار، منتقدًا في الوقت نفسه محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إدخال تعديلات جديدة على الاتفاق النووي الإيراني.



وأوضح لافروف أن هناك آفاقًا واعدة لتطوير التعاون بين البحرين وروسيا في مختلف المجالات من بينها العلوم والطب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع البحرين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الصناعة والنقل والأدوية والاستفادة أيضا من دور عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.



وأشار وزير الخارجية الروسية خلال المؤتمر إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بحل النزاع في سوريا، لافتا إلى أنه أطلع الجانب البحريني على كافة الجهود الروسية المبذولة لتسوية الأزمة السورية.



وأكد لافروف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم، قائلا إن "البحرية الروسية يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى المتوسط دون عوائق لكن على كييف حل مشكلة إزالة الألغام من المياه".