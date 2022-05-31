لأول مرة.. البصل الأحمر يزين أراضى جنوب محافظة بورسعيد "صور"

بورسعيد - محمد عزام

يزين البصل الأحمر "الطنطاوى، البحراوى" أراضى جنوب محافظة بورسعيد، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا المحصول، ويقدم "اليوم السابع" مجموعة من الصور للبصل الأحمر، وذاك خلال حصاده بإحدى أراضى الجنوب.

احتفل مزارعو جنوب محافظة بورسعيد، بحصاد محصول البصل الأحمر بالأراضي الزراعية جنوب المحافظة، معربين عن سعادتهم البالغة ببدء موسم الحصاد وجودة المحصول.

وأشار أحد المزارعين إلى أنه يستيقظ يومياً من الساعة 5 صباحًا للتوجه إلى المزارع 6 صباحًا ويتواصل العمل في الحصاد حتى الظهر، موضح أن هذا النوع من البصل الأحمر يطلق عليه: "الطنطاوى أو البحيرى".

وأوضحوا، أنهم قاموا باختراع معدة صغير ذات سن "حامي مشرشر" لقطع البصل حتى يتم تعبئته بالشكل الجيد الذي يكون عليه في النهاية داخل الأجوال وبلونه الأحمر الزاهى، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إلى أنها المرة الأولى التي تشهد أراضي بورسعيد زراعة البصل كخطوة تجريبية يعقبها التوسع في زراعته خاصة عقب ارتفاع إنتاجيته ونجاح التجربة، لافتًا أن مساحة الأراضي المنزرعة بالبصل بلغت 24 فدانا، ووصلت إنتاجية الفدان الواحد إلى 14 طن بصل.

وأكد مدير الزراعة على أنه جرى توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح التجربة، فضلًا عن المتابعة الدورية والمستمرة، وتقديم الإرشاد الزراعى للمزارعين.

وأضاف، أن محافظة بورسعيد أصبحت زراعية من الطراز الأول، وكما هي قاطرة التنمية في مجالات عديدة كالموانئ والأرصفة البحرية والمزارع السمكية وغيرها، ستكون أيضاً قاطرة للتنمية في الزراعة.

وأوضح المهندس محمد الملاح، المدير العام لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية، أنه تم تخصيص هذه الأرض من قبل الدولة للشركة عام 1992، وتم بالفعل البدء في استصلاحعا بعد دخول المياه عام 2002 حتى وصلنا اليوم لزراعة المحاصيل المختلفة فيها.