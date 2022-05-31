كوريا الجنوبية تعلن إجلاء أكثر من ألف شخص بسبب انتشار حرائق الغابات

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أجلت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أكثر من ألف شخص من القرى والمستشفيات والمنشآت الإصلاحية بالقرب من حرائق الغابات سريعة الانتشار في مدينة ميريانج.



وأشارت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى اندلاع الحرائق صباح اليوم على تل في مدينة ميريانج الواقعة على بعد حوالي 280 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سول، وما زالت الحرائق مستمرة.



وكانت دائرة الغابات الكورية قد رفعت مستوى الاستجابة لحرائق الغابات في غضون النهار إلى أعلى مستوى، وهو المستوى 3، والذي يتم إصداره عندما يُقدر أن الحريق توسع لأكثر من 100 هكتار.



وشارك ما مجموعه 44 طائرة إطفاء مروحية و1,600 فرد في محاولات إخماد الحرائق.



من جانبه، وجه الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، في وقت سابق من اليوم، المسؤولين ببذل قصارى جهدهم؛ لإخماد حريق غابات منتشر في مدينة ميريانج جنوب شرق البلاد.