اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: استقرار التغذية الكهربائية جعل هناك ثقة لدى المواطنين

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:49 م
كهرباء شمال القاهرة: استقرار التغذية الكهربائية جعل هناك ثقة لدى المواطنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك ثقة بين المواطن و قطاع الكهرباء بشأن فاتورة الاستهلاك نتيجة الوعى بطرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التى تعتمد على التطبيقات الاليكترونيه الحديثة وتمتعها بأعلى معايير الدقة علاوة على استقرار التغذية الكهربائية رغم ارتفاع درجات الحرارة و بجودة عالية.
 
و أشار عفيفي ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، إلى أن التحول الرقمى فى قطاع الكهرباء سيحدث طفرة غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة ليس فقط في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وانما فى كافة الخدمات التي يقدمها القطاع ، مشيرا إلى أن ما يقوم به كشافى شركة شعاع من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وعدم تدخل العنصر البشري ساهم فى استرداد حق الدولة و الحفاظ على حق المواطن فى أن يسدد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط.
 
و تابع عفيفي ، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع وعت خطة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي و تقليل نسبة الفقد فى الشبكة خلال الفترة المقبلة.
 
 

الكهرباء

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي


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