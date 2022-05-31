كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية تختتم صلوات الشهر المريمى.. صور

كتب محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية مساء اليوم، الثلاثاء، بختام الشهر المريمى، حيث قال الأب جورج سليمان راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية إن الكنيسة تحتفل بعدة مناسبات الأولى هى ختام الشهر المريمى، والثانية هى زيارة العائلة المقدسة أرض مصر الذى تحتفل به الكنيسة بقداس عشية وغدا احتفالا بعيد الصعود.

ويعتبر إكرام العذراء مريم فى شهر مايو تقليدا غربيا، ومن ثم انتقل إلى الشرق، فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت فى إيطاليا، ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.

وكان الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبراشية البطريركية، ترأس قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة العذراء مريم بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الأب يوسفأسعد، راعي الكنيسة.

وبدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها القداس الإلهي الاحتفالي، ثم أعطى الأنبا باخوم كلمة العظة قائلًا: "إننا اليوم نختتم تأملنا عن عمل الله في حياة مريم، لنبدأ عمل الله في مسيرتنا الشخصية وتجاوبنا مع كلمته".

وقدم الأنبا باخوم الشكر للأب هدية تامر لمجهوداته الكبيرة في خدمة الكنيسة خلال السنة الأولى لها، كما شكر أيضًا الأب يوسف أسعد، تقديرًا لخدمته في الرعية، منذ 6 أشهر، والتى تظهر علامتها فى الكنيسة وعائلاتها وأنشطتها.

واختتم القداس بالترانيم المريمية من إحدى سيدات الرعية، بمشاركة المرنمة سيلفيا عودة وعائلتها، من كنيسة الروم الكاثوليك، ثم قدم الأب يوسف أسعد، الشكر لهن، وعقبالقداس الإلهي، أقيم استقبال لجميع الحاضرين في الركن الاجتماعي بالكنيسة.