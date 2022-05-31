كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبى يولى الأهمية الكبرى لمشروعات المياه فى مصر.. صور

كتبت: هناء أبو العز تصوير: حسين طلال

قال كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية كبيرة لقطاع المياه في مصر على مدار تعاون امتد لـ15 سنة ماضية، متمثلًا في الكثير من المشروعات بجميع الجوانب، منها المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحى، والمياه النظيفة، وإعادة تأهيل قنوات الرى وشبكات المياه والصرف الصحى في نفس الوقت، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى أيضًا في مشروعات متعلقة بأبحاث إزالة الملوحة من المياه.

وأضاف برجر خلال احتفالية توقيع اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مشروع حلوان يستفيد منه أكثر من 2 مليون شخص بتمويل قدره 25 مليون يورو مقدمة على شكل منحة من الاتحاد بالإضافة إلى قروض من قبل وكالة التنميةالفرنسية وبنك الاستثمار.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 287 مليون يورو، بما فى ذلك 25.5 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى، و130 مليون يورو قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية (مؤسسة التمويل الرئيسية)، وبنك الاستثمار الأوروبى، والجهة المنفذة هى CAPW هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية التابعة لوزارة الإسكان.