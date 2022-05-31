اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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قلين تستحوذ على 6 مراكز من الـ10 الأوائل بنتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:47 م
قلين تستحوذ على 6 مراكز من الـ10 الأوائل بنتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استحوذت إدارة قلين التعليمية على أوائل الشهادة الإعدادية، فحصل 6 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية على درجات ما بين 279.5  درجة، و279 درجة، من بين ال10 الأوائل على مستوى المحافظة، وتليها إدارة سيدى سالم التعليمية بمركزين، وإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ودسوق التعليمية كل منهما مركز واحد.

ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لـ إدارة قلين التعليمية لتفوق 6 طلاب من ال10 الأوائل على مستوى المحافظة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم.

وهم الاول أول مكرر : فاطمة محمد عبد المنعم، المنشأة الكبرى بنات 279,5 درجة، ادارة قلين ،الثانى: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279 درجة، ادارة قلين،الثانى مكرر : الزهراء السيد يوسف، الشهيد احمد الجندى 279 درجة ، ادارة قلين،الثانى مكرر : سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279 درجة ، ادارة قلين، الثانى مكرر : مريم سرحان الدبور الغنيمى الإعدادية 279 درجة ، ادارة قلين ،الثانى مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد احمد هلال279 درجة ، إدارة قلين.

أما بقية المراكز ال4 كانت من نصيب إدارة سيدى سالم التعليمية، المركز الأول  ايه السعيد مصطفى جمال شلبى ت أ 279.5 درجة، ادارة سيدى سالم ، والثانى مكرر: محمد أحمد عبد النبى، سيدى سالم ع بنين 279، ادارة سيدى سالم ،الثانى مكرر : مصطفى ابراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضى 279 ، ادارة دسوق ، رشا شاهر على المعلم ابراهيم، الاعدادية 279، إدارة شرق كفرالشيخ.

 

 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

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